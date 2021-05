Normalización e inclusión social para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

No podemos discutir que el desarrollo de este país ha supuesto una mejora en la calidad de vida de la población con discapacidad intelectual. Sin embargo, podemos afirmar que no se aplica una justicia social y que nos resistimos a tener una mirada horizontal.

Claros ejemplos son la libre elección de contraer matrimonio, la esterilización forzosa y la decisión de una opción política. Sí votan, pero en ocasiones la papeleta es escogida por otra persona.

“Sí, fui a votar. Mis padres me prepararon el sobre” “He votado a quién me han dicho en mi casa”

Todo lo citado anteriormente aplaca a la persona y supone una gran barrera para alcanzar la inclusión social y el alcance de la vida plena y digna.

Invito a que la administración dialogue con las personas con discapacidad intelectual y sus familiares para tomar conciencia de las decisiones políticas, ya que se deben ajustar a la realidad social actual y del futuro.

En mi opinión, es imprescindible y necesario que las personas con discapacidad intelectual participen en la vida política y por ello se deben de desarrollar programas específicos que empoderen a las personas.

En los últimos meses ha vuelto a estallar el debate sobre la inclusión en las aulas, claro está que el tema genera debate, controversia y falta de consenso ¡Por favor, reúnanse y hablen con las personas con discapacidad intelectual y que les cuenten sus experiencias!

“No recomiendo estudiar en un colegio ‘normal’, me maltrataron, sufría todos los días” “Mis profesores no sabían cómo atenderme, me sentía solo” “No me gustaba el colegio, me sentía muy mal y no quería ir” “Sentía que mi hija no recibía la atención que merecía, no entiendo cómo es posible que esto sea así”

Estos testimonios son reales y desgarradores, os lo puedo asegurar, y como profesional no encuentro palabras de consuelo. Esto no quiere decir que no apoye la inclusión en las aulas, no estoy de acuerdo con el proyecto educativo e inclusivo actual en este país. La inclusión en las aulas es una obligación, pero no a cualquier precio.