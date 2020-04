Nos están olvidando, otra vez

Aunque se ha informado de que la interrupción voluntaria del embarazo se seguirá llevando a cabo por considerarse un “procedimiento no aplazable” , la idea subyacente que parece desprenderse de algunas informaciones o desde las ruedas de prensa de La Moncloa, es la de “ahora lo vuestro no toca”, “no es prioritario porque no podemos focalizar esfuerzos en nada más”.

No toca sentirnos inseguras, toca que se nos faciliten mecanismos para no sentirnos vulnerables al tomar una decisión que nos pertenece legítima y legalmente. El riesgo de embarazos no deseados puede crecer en esta cuarentena. Si no se asegura el acceso universal al aborto crece la probabilidad de las prácticas clandestinas en escenarios insalubres, aumentando irremediablemente la mortalidad de quienes se someten a ellas.

La historia ha demostrado que el aborto es una práctica médica que, de no ser realizada con todos la seguridad y medios necesarios, produce hemorragias e infecciones que pueden conducir a una mujer a la muerte segura.

De nuevo es necesario desactivar un discurso que no pone en el foco a las mujeres y sus necesidades. Si la ciudadanía nos incluye a todos y todas, entonces que sea el comité el que se dirija a nosotras también, de manera directa, específica, y nos diga lo que necesario para no sentir, una vez más, que no importamos, que no pertenecemos, que somos ciudadanas de segunda.