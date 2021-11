El nuevo mapa socialista: Sánchez culmina la renovación potenciando a nuevos barones en federaciones clave

Europa Press News via Getty Images

Espadas será precisamente el primero en pasar por las urnas, pues las andaluzas son las siguientes elecciones a la vista. Deberían celebrarse a finales del año que viene, pero los tambores de un adelanto electoral suenan cada día con más fuerza en el Palacio de San Telmo. Las encuestas no pintan bien, con un Juanma Moreno (PP) cada día más asentado en el sur. Los propios socialistas reconocen que parece muy difícil poder conseguir la victoria, pero a partir de ahora tienen una nueva estrategia para intentar reconectar con el electorado. Su principal obsesión es recuperar a los 400.000 votantes socialistas que se quedaron en casa y se abstuvieron en diciembre de 2018.

Para ello, Espadas ha trazado un plan en el que tendrá mucha importancia el municipalismo. Aunque en un primer momento flirteó con la posibilidad de apoyar al PP-A en los presupuestos, esa negociación se ha roto y se avecina una oposición más dura. En su nuevo equipo cobra gran importancia Ángeles Ferriz, una estrella emergente en el sur que se ocupará ahora de la Vicesecretaría General del PSOE-A.

Uno de los cambios más importantes pasa también por la federación madrileña, hundida tras las elecciones del 4-M. Aquí el reto es doble: una nueva fórmula de oposición a Díaz Ayuso y revertir el sorpasso que sufrió por la izquierda a través de Más Madrid. Juan Lobato, ex alcalde de Soto del Real, ha ganado las primarias y quiere imprimir un aire diferente. Y no tiene mucho tiempo para recuperarse, hay elecciones en mayo de 2023 y las encuestas dan incluso un mejor resultado para el PP.

Lobato quiere pisar mucha calle y tirará mucho también de sus alcaldes. Los socialistas esta vez miran más para la cantera y apuestas a largo plazo, tras el mal resultado de los fichajes de fuera. Asimismo, se quiere impulsar también ya una candidatura para el Ayuntamiento de Madrid, y la gran favorita ahora para ese ticket electoral es Mercedes González (actual delegada del Gobierno).

No se trata de una federación, sino de un partido hermano. Pero el PSC baila ahora mismo el mismo son del PSOE y no se recuerda una influencia tan fuerte en Madrid en décadas (con ministros como Miquel Iceta y Raquel Sánchez, con la portavoz en el Senado, Eva Granados, y cargos en empresas públicas como Maurici Lucena). Pues ahora va a culminar su transición para pasar a manos oficialmente de Salvador Illa, que dejó Sanidad para competir en las elecciones del 14-F. Consiguió ganar en las urnas, pero no pactar contra el independentismo. Illa espera ahora seguir desplegando su oposición y preparar el partido para una nueva victoria con posibilidades. Le deja en sus manos el partido Iceta, que lo cogió tras la gran crisis vivida durante la época de Pere Navarro.