El obispo de Tenerife vincula la homosexualidad con un pecado mortal

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, en una foto de archivo.

“Depende de la persona y las circunstancias, para que una cosa sea pecado mortal, hace falta que la persona sea consciente de que es pecado, que lo haga libremente y no esté condicionada por nada, que sepa que está mal y que a pesar de que sabe que está mal lo hace libremente y sin ser condicionada por nadie”, ha señalado en una entrevista concedida al programa ‘Buenas Tardes Canarias’ de Televisión Canaria .

Ha dicho que el catecismo de la Iglesia tiene unos “principios con cuestiones morales” y las personas “son dignas de todo respeto” aunque luego sus comportamientos sean “discutibles”, subrayando que “a veces se dice que todas las ideas son respetables, no, todas las ideas son discutibles, lo respetable es la persona”.

“A pesar de que saben que está mal, lo hacen, sin ser condicionados por nada. Es como la persona que bebe y cuando bebe hace cualquier disparate. Claro, lo que tiene que hacer es no beber”, ha asegurado.

En esa línea, ha indicado que “lo que no puede ser es que porque usted piense a, b o c, atacarle o ponerle a parir, eso no es admisible”, al tiempo que ha remarcado que todas las personas merecen respeto y “luego cada uno en la vida toma las opciones que quiera”.

El presidente canario invita al obispo a rectificar

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha instado al obispo de Tenerife a que “rectifique” sus “inaceptables” declaraciones sobre la homosexualidad, opción que el prelado ha calificado de “pecado” y ha comparado con el alcoholismo.

En declaraciones a la Cadena SER, Torres invita al obispo a “salir” y ser “consciente de en qué mundo vive”. Así, el mandatario canario ha señalado que “la homosexualidad y la heterosexualidad son semejantes en respeto, ninguna está por encima ni por debajo de la otra”. También se ha pronunciado sobre la lucha para conquistar los derechos de los colectivos homosexuales.

“Hemos caminado mucho y nos ha costado mucho conseguir derechos de igualdad para que diga ahora que es una enfermedad o un pecado mortal. Creo que debería rectificar, sinceramente, poco favor hace a la Iglesia estas declaraciones”, ha añadido el presidente.