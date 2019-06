En Sálvame puede pasar de todo. El programa vespertino de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez sigue sorprendiendo más de 10 años después.

El espacio televisivo que presentaba este lunes Carlota Corredera ha vivido uno de esos momentos que va pasar de zapping en zapping: una colaboradora se ha hecho un test de embarazo en directo.

Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, ha sido la que se ha sometido a la prueba después de la negativa de Raquel Bollo.

“Me lo quiero hacer por curiosidad, que nunca me he hecho uno”, ha dicho Pantoja. “Si te lo he dicho de broma”, repetía en numerosas ocasiones hasta que finalmente ha cedido.

Ya en el baño, Kiko Hernández ha querido “escuchar el chorro” mientras su compañera se hacía el test. Después, Pantoja ha declarado que “ha salido rosa” y que se lo ha puesto “como si fuera un támpax”.

Una frase que ha provocado la risa de los colaboradores puesto que la prueba se hace simplemente con orina.

“Lo nunca visto”, han escrito desde el propio programa.