¿Cuándo empezó tu pasión por el mundo del arte? ¿Hubo alguien que te motivó a adentrarte en él?

Mis padres dicen que prácticamente nací con un lápiz entre las manos, pinto desde que tengo uso de razón y, aunque todos los niños pinten, en algún momento lo acaban dejando pero yo no lo hice. ¡Y aquí estoy!

¿Cuándo surgió el impulso de dedicarte a ello de manera profesional?

Cuando me di cuenta de que la gente realmente se interesaba por mis piezas, mis láminas etc. En ese momento fui consciente de que realmente podría vivir de ello, pero con muchísimo sacrificio.

A pesar de que el arte sea tu gran pasión, estudiaste Periodismo. ¿Por qué tomaste esa decisión y qué te ha aportado la carrera a tu trabajo como artista?

Por miedo realmente, por miedo a hacer Bellas Artes y no ser lo suficientemente buena, por miedo a tener que ver mis dibujos y mis cuadros juzgados. Siempre me ha gustado investigar, escribir y hablar en público, por lo que decidí hacer periodismo y realmente no me arrepiento de nada. Adoro mi carrera y posiblemente no sería la misma si no la hubiera hecho.