Olona (Vox), a Illa: "Los corruptos, como las ratas, buscan la oscuridad"

Olona ha denunciado un contrato de 263 millones de euros a una empresa con sede en Cataluña “que usted conoce muy bien” y otros a proveedores “que carecen de experiencia en el ámbito sanitario”, así como el encargo de 60 millones de mascarillas a la Corporación Mondragón, “sin ninguna experiencia”.



”¿Sabe que me demuestra mi experiencia durante diez años como abogado del Estado especializado en la lucha contra la corrupción? Que los corruptos, como las ratas, buscan la oscuridad”, le ha dicho la diputada.



“Usted es libre de escoger el lenguaje que quiera, yo también el mío, pero si en el futuro volviera a preguntarme, ni caeré en sus provocaciones ni me dejaré arrastrar por su lenguaje, fácil de mejorar, me parece”, le ha respondido Illa, quien ha insistido en dejar claro que no iba a caer en provocaciones.



Illa ha asegurado que desde el primer momento el Gobierno ha utilizado todos los esfuerzos para proveer del material necesario, comprando donde había disponibilidad y utilizando todos los mecanismos posibles como, por ejemplo, el mecanismo de urgencia, con el que “hemos cumplido a rajatabla, dando publicidad a todos los contratos”.



Así, ha dicho, todos los ciudadanos pueden conocer detalles sobre proveedores, condiciones de entrega, precio y especificaciones del producto adquirido.



En la segunda línea en la que el Gobierno ha trabajado “con mucho orgullo”, ha afirmado Illa, es en activar la fabricación nacional en colaboración con Mondragón, el grupo Hersil, Seat, Siemens “y tantas y tantas empresas que han puesto todo su empeño en poder fabricar los productos que nuestro país necesitaba”.



“Me parece que esto es patriotismo”, le ha espetado Illa a la diputada.



Olona, además, ha vaticinado que tanto Illa como el Gobierno se van a enfrentar a un “alud” de querellas y demandas judiciales por su “gestión criminal” de la pandemia del coronavirus.



“Y quizá en ese momento, yo ejerza la acusación como abogado del Estado en activo y le pregunte por qué España es el país del mundo con más fallecidos y más profesionales sanitarios contagiados”, le ha dicho Olona al ministro en el Pleno del Congreso, en la sesión de control al Gobierno.



Anteriormente, el diputado del PP José Ignacio Echániz, había acusado también a Illa de encargar el material a “chiringuitos de amigos para que se llevasen comisiones millonarias en una sola operación”.



Echániz le ha trasladado el compromiso del PP de “no reparar en esfuerzos” para reparar los “errores” del Gobierno, para que se haga justicia, exigir responsabilidades y, sobre todo, “para reparar el agravio a más de 24.000 familias a las que este gobierno mentiroso y dañino del señor Sánchez, ni siquiera ha concedido el mínimo luto”.



En su respuesta, Illa ha asegurado que la directora general de Salud Pública, de la que Echániz había acusado al ministro de tenerla escondida, “está ejerciendo sus competencias a plena satisfacción”.



Además, ha recordado que a principios de la próxima semana se tendrán resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que comenzó el lunes para conocer el alcance real de la pandemia y que el diputado del PP había calificado de “chapucero”.