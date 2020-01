'OT' ya homenajeó a Marisol y no salió tan mal como en la gala 1

La propia Noemí Galera, directora de la Academia, no pudo contenerse cuando conectaron en directo con los profesores, abandonando su actitud conciliadora. “La grupal llevamos toda la semana avisando de su importancia. Nos sabe mal que no hayáis hecho caso, porque creo que no ha estado al nivel ni de la gala, ni del espectáculo que hacemos, ni mucho menos ha sido un homenaje a Marisol. Si Marisol nos ha visto... no sé si le habrá hecho mucha gracia”, afirmó.