¿Es verdad que los orgasmos son más intensos durante la regla?

La realidad es que “no hay ninguna evidencia científica” que lo demuestre, explica la sexóloga Francisca Molero , de la Federación Española de Sociedades de Sexología , que ha dedicado años de estudio a este tema y no entiende que se haya propagado tanto la creencia.

“El orgasmo es una sensación subjetiva”, resalta la doctora, que matiza que es verdad que “puede ser diferente o incluso más intenso, pero por una cuestión mental y personal, no científica”. La ginecóloga Elena Fernández, de Agrupación Ginecológica , insiste que “no hay nada que lo demuestre”.

Pero que los orgasmos no sean más intensos de lo normal durante los días de menstruación no quiere decir que el sexo con la regla no tenga beneficios. “Hay estudios avalando que ayudan a aliviar el dolor”, explica Molero. Los datos indican que puede reducirse hasta en un 75% en algunos casos gracias a la dopamina, la oxiticina y las endorfinas que se liberan durante un orgasmo.