El Orgullo 'yolander': arcoíris, abanico de Locomía y "ternura"

Bienvenidos al Orgullo ‘yolander’. Este viernes por la tarde ha nacido el movimiento ciudadano Sumar, entre banderas arcoíris, limonada, calor abrasador de julio asfáltico madrileño y al grito de “presidenta, presidenta”. Y las promesas de un país lleno de “ternura” para los próximos diez años y sin resignación: “Las derechas no tienen que gobernar”.

Más de 5.000 personas se han acercado hasta el Matadero, según fuentes de la Organización. Con mucha presencia femenina y jóvenes dispuestos a aplaudir, luego haremos el ranking. ¿Qué pasa ahí? ¡Anda! Un puesto de limonadas gratis con vaso oficial Unión, Ilusionar, Sumar. Y con código QR, por información que no falte.

A las negritas, que se van sumando ya conocidos (aunque las ministras de Unidas Podemos no tenían invitación). Ojo, que por allí aparece Juan Carlos Monedero en su versión summer. Fíjate bien: ya está sentado James Rhodes, que se ha traído su camarón de fotos para reportajear todo. No puede faltar nunca un secretario de Estado en cualquier acto en la capital, recontamos por aquí a Joaquín Pérez Rey y Enrique Santiago. En primerita fila se ve a Lys Duval, también a Belén Gopegui.

Pero, tranquilos, que hay vídeos para los que no han podido venir. Pantallazo con Antonio de la Torre, Kiko Veneno, María Márquez, Carla Galeote, Bernardo Atxaga y Manuel Rivas. Todos en vilo para escuchar a Díaz, ¿qué iba a decir después de tanto tiempo?

Y Díaz ya ha despejado parte de las cartas: se trata de un “movimiento ciudadano”, va más allá de los partidos, con la idea de firmar un “nuevo contrato social democrático” para la próxima década. Y con varias promesas, pero una principalmente: la democracia tiene que llegar también a los impuestos. Traduciendo, los ricos tienen que pagar más, no pueden “independizarse” de la sociedad.

Con el micro en la mano y paseando por el escenario, de izquierda a derecha, intentando ampliar espectros, siempre transversal. Con un discurso con una declaración de intenciones, estructurado en tres partes principalmente: qué es Sumar, el diagnóstico del país y arengar a la gente para ilusionarse. “No me resigno”, clamaba. La vicepresidenta estuvo hasta bien entrada la noche anterior pensando sus palabras. Y con una ilusión: que vinieran sus amigas de Galicia. No le han fallado y apenas unas horas después viajaban a Madrid. Con ellas ha entrado en la plaza del Matadero, donde se ha sorprendido al ver tanta gente. No lo esperaba.