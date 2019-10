Ortega Smith, secretario general de Vox, dice que las Trece Rosas "lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente"

Las Trece Rosas era un grupo de 13 jóvenes, de entre 19 y 29 años, algunas miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas, que fueron fusiladas por la dictadura franquista en Madrid tras finalizar la Guerra Civil. Ellas sí, fueron torturadas, violadas, vejadas y asesinadas, aunque el dirigente de ultraderecha no lo recuerda así.

Ortega Smith agregó después que lo que hay que hacer en España es “buscar la fraternidad”. “Hay jóvenes ahora mismo que no vivieron la guerra, que no tienen ni idea de lo que fue el régimen de Franco, porque no habían nacido, y ya odian a media España porque les han metido en la cabeza que tenemos que estar enfrentados entre rojos y azules, entre verdes y amarillos”, ha dicho en su entrevista.

Franco, bien

Sobre las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, que este jueves declaró en la Asamblea de Madrid que las parroquias arderían “como en el 36” por la exhumación de Franco, Ortega Smith dijo que “lo que están ardiendo en estos momentos son los odios; Podemos y toda la extrema izquierda lo que está fomentando es el odio”.

El secretario general dice que su partido condena todo totalitarismo, pero que se opone a la ley de Memoria Histórica porque no quieren que solo exista una única visión de los hechos históricos. “Ha habido muchas cosas de la dictadura de Franco que me parecen que estaban muy bien, entre otras la Seguridad Social, las redes hidráulicas, la posición económica, España novena potencia”, ha afirmado, “Ahora bien, en cuanto al sistema de libertades, la democracia, evidentemente no”.