Os hablo a vosotros, ¿no pensáis decir nada?

Otras veces somos como cotorras que no paramos de hablar y cacarear, como una forma de resaltar que lo que decimos no tiene importancia, porque al final lo decimos nosotras. Ojo, que, si aparece un señor después repitiendo lo mismo, de pronto la idea aparece como perfectamente válida y útil –de eso podemos hablar largo y tendido–.

A nosotras históricamente nos han colgado el “sanbenito” de frágiles, dóciles, dependientes, sumisas, etc. Es decir, todo aquello que tiene que ver con lo que socialmente se asume como inestabilidad emocional, inútiles y/o bobaliconas. Además de situarnos como bonitos elementos decorativos o acompañamiento, eso que no se nos olvide.

Ya sabemos (y quien a estas alturas no lo tenga claro, es porque no quiere) qué tipo de estereotipos se nos ha impuesto a las mujeres, esos que las feministas abogamos por erradicar.

No hay una sola semana en la que, navegando por las redes, no nos salte una foto, meme, titular o cualquier tipo de contenido cargado de estereotipos.

Sin embargo, el tema que traigo hoy aquí tiene que ver con la otra parte de este perverso sistema de los estereotipos de género que, si bien a nosotras nos ha tenido jodidas por los siglos de los siglos, a vosotros, hombres, no os deja en un lugar, digamos, que muy digno.

Déjenme mostrarles un ejemplo.

Este fin de semana andaba rulando por mi timeline de Twitter una foto de la entrada de los baños de un restaurante. En la imagen veíamos la puerta de un baño con un cartel y la palabra “bla” repetida en una frase como “bla, bla, bla, bla”, mientras que en la otra puerta aparecía un solo “bla”.

Parecería obvio, según el imaginario colectivo, que el baño de las mujeres es el que tiene muchos “bla, bla, bla”, porque por supuesto “nosotras somos muy charlatanas”.

Vosotros, sin embargo, sois los del único “bla”. Los de la monosílaba.

Ante estas cosas, pasada la primera reacción estereotípica, yo me pregunto si no os dais cuenta de la otra cara del estereotipo. Es decir, queridísimos hombres: ¿en qué posición os coloca eso a vosotros?

A ver, quien me diga a estas alturas que los hombres hablan poco, es que acaba de salir de las cavernas o regresa de un viaje en el tiempo.

Pero el tema no es que se trate o no de un estereotipo erróneo, es que el monosílabo os coloca como trogloditas, poco más o menos. Como si vuestra comunicación fuese únicamente a base de monosílabos, que no habláis. En definitiva, que no conocéis la importancia de la comunicación.

Vale que hombres trogloditas y de comunicación monosilábica haberlos, “haylos”, pero también es cierto que cada vez menos. O al menos eso me gusta pensar.