Casado, sobre Álvarez de Toledo: "Cuando fui portavoz del PP siempre fui agradecido a quien confió en mí"

Pablo Casado, presidente del PP, ha respondido a las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, a la que cesó como portavoz del partido en el Congreso de los Diputados hace dos semanas.

Álvarez de Toledo desveló que, en la conversación que mantuvo con Casado, éste le hizo ver que había un problema ideológico y acusó al presidente del PP de no respetar su libertad de expresión ni su autonomía al señalar a una entrevista concedida por la entonces portavoz como motivo de su cese.

Declaraciones que no gustaron nada a la dirección del PP, como ya indicaron algunos dirigentes del partido, quienes han reprochado a Álvarez de Toledo que revelara conversaciones privadas.

Preguntado por este asunto en una entrevista en La Razón, Casado ha asegurado que él nunca haría eso “y menos con una compañera” y ha lanzado este dardo a quien fuera portavoz parlamentaria:

“Yo he sido portavoz del PP varios años y siempre he sido fiel a mis principios y valores, de acuerdo con el partido al que representaba, y agradecido a quien confió en mí. Si no, no estaría en él ni hubiera optado a presidirlo. (...) Lo difícil no es invocar la libertad de cada uno y ponerla por delante. Lo valiente es defender la libertad de todos y ponerla por encima de todo”.