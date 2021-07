Pablo Casado define a los ministros de Podemos, se detiene en Irene Montero y habla así de ella

Pablo Casado ha comparecido este domingo en un acto de la Escuela Miguel Ángel Blanco, organizado por Nuevas Generaciones, para criticar la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente anunció este sábado una importante revolución en su gabinete, que acabó con la salida de rostros tan relevantes como Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Pedro Duque e Iván Redondo.

El presidente del PP ha criticado estos cambios y ha afirmado que Sánchez se ha hecho “una automoción de censura”. También ha cargado contra el líder del PSOE por mantener a los cinco ministros de Unidas Podemos.

Con esto, según Casado, Sánchez demuestra que “el gobierno no está unido” y que se parece más a “un Gobierno confederal”: “Son dos gobiernos en uno”.

Después ha hecho un repaso por los cinco ministros de Unidas Podemos y ha definido con una breve frase a cada uno de ellos.

“Mantiene a Garzón, el del chuletón. Mantiene a Belarra, la que dice que no hay que consumir energía, no sé si quiere llevarnos a Atapuerca. Mantiene a Castells, que no sabemos si es ministro. Mantiene a Irene Montero, la de ‘niñes’, ‘elles’ y ‘todes’. Mantiene a Yolanda Díaz, la que ahora quiere enfrentarse a lo que pide Europa y quizá dejándonos sin fondos”, ha afirmado Casado.

″¿Y entonces, para qué hace esto?”, se ha preguntado el líder del PP. “Los que le quitaban el sueño los mantiene en el Gobierno y, sobre todo, los que mandan en el Gobierno siguen desde fuera. Hemos cambiado las marionetas pero mantenemos al que las mueve”, ha asegurado en referencia a Gabriel Rufián, Quim Torra, Pere Aragonés y Bildu.