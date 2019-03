La pregunta de un parado que dejó con esta cara a Pablo Casado en 'El Objetivo'

“Pues sí”, ha contestado el presidente del PP, “pero en tu situación no me he encontrado, la verdad. Y me imagino que tiene que ser terrible y ahora que tengo niños, pues más aún”.

Casado explicó a Manuel que lo que más le “obsesiona” es “el tema del empleo” y “no por ser campaña electoral”. “Al final, todo lo demás, si no hay empleo, gente que cobra un sueldo y que paga impuestos, esto no se puede aguantar”, ha afirmado.

Precisamente por el tema del salario ha ido la segunda pregunta que le ha hecho Manuel a Casado: ”¿Por 600 euros trabajaría usted?”

“Ahora mismo por 600 euros no”, ha dicho Casado, quien ha explicado que su partido quiso impulsar la revalorización del Salario Mínimo, que finalmente subió el Gobierno hasta los 900 euros con el apoyo de Podemos.

“Pero, al final, lo peor es no tener un empleo, la mayor autonomía es tener un trabajo”, ha agregado el presidente del PP.

Puedes ver el momento completo pinchando en este enlace a partir del minuto 57:00.

