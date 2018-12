El secretario general del PP se contorsiona en 'El Objetivo' para no decir que es feminista

Teodoro García Egea ha sido entrevistado por Ana Pastor en El Objetivo este domingo. La periodista le ha preguntado por varias cuestiones, desde la renovación del PP con Pablo Casado hasta Cataluña, pero sobre todo ha dado que hablar por lo que dice del feminismo.

Pastor ha preguntado al secretario general del PP si se considera feminista y él ha contestado con un ambiguo: "Soy defensor de la igualdad de oportunidades". Ni siquiera la igualdad a secas.

La periodista ha insistido entonces y le ha leído la definición de feminismo de la RAE: "Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre" y "Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo".

García Egea ha empezado entonces a enrocarse en su propia frase y a hacer todo tipo de contorsiones dialécticas para no reconocerse como feminista, claramente rechazando el término.

Cualquier cosa con tal de no mencionar la palabra "feminismo", porque ellos al feminismo lo llaman "Ferminazismo". Conclusión: Eres T O N T O #ObjetivoPP pic.twitter.com/9Zbsmt5LK3

Las redes han estallado contra él o se han reído de su cambio de tema, que ha sido hacia los drones...

Cuando un Secretario General de un partido con representación a nivel nacional no sabe qué es o qué defiende o qué lucha tiene el feminismo, qué podemos esperar. Tan alejado de la realidad.....

-Es usted feminista? -No sé, pero y los drones que? #ObjetivoPP

Hay que ver cómo les escuece el feminismo a los señoros del PP. Cómo se va por las ramas @TeoGarciaEgea para no decir que no es feminista. Vamos, que es un puto machista. #ObjetivoPP

"¿Feminismo? No conozco a nadie que no defienda la igualdad". Yo tampoco conozco a nadie que defienda la violencia, el machismo,...pero lo practican señor @TeoGarciaEgea #ObjetivoPP pic.twitter.com/UGobhsbrQe

Me flipa la esquivación y pudor del PP de decir feminismo. #ObjetivoPP

#objetivopp@_anapastor_ ¿Qué es feminismo?

Teo: Pues no lo sé

No hay más preguntas, soy Ana y me levanto de la mesa