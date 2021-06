Casado fracasa en su intento de liderar socialmente el rechazo a los indultos

Europa Press News via Getty Images

En Génova 13 la apuesta era clara: subirse a la ola de los indultos y deteriorar al máximo a Pedro Sánchez. Ese era el plan de Pablo Casado cuando a principios de mes se empezó a intuir que la medida de gracia era inminente. Las encuestas reflejaban un gran rechazo por parte de la población a esa excarcelación y un desgaste acuciante del Gobierno de coalición. A la calle, a buscar votos, a subirse a la ola de Isabel Díaz Ayuso pensando en las próximas generales.

Todos en el Gobierno y en la oposición saben que empieza ahora otra legislatura, con la pandemia ya remitiendo, con el plan de vacunación viento en popa y con la llegada de los fondos europeos. El presidente del PP leyó tras las elecciones en Madrid que también cambiaba el ciclo político y que tiene posibilidades reales de ganar en 2023.

En lo indultos vio un filón a explotar: un tema impopular, que servía para asociar a Sánchez con el separatismo y con una fuerte pulsión emocional. Pero el tiro no le ha salido demasiado bien. Lo tenía todo a su favor, pero se ha encontrado con que no ha tenido tirón y no ha capitalizado ese malestar por la medida de gracia que apuntan algunas encuestas.

Durante estos días ha comprobado varias cosas, pero especialmente una le ha dolido y enfadado: la actitud de empresarios y obispos de rebajar la tensión en Cataluña gracias a los indultos. Esto provocó un shock en Génova 13: la Iglesia y el poder económico dando la espalda a sus tesis y allanando el camino. Esto le ha restado fuerza a su durísima labor de oposición (“furibunda”, le recriminan desde La Moncloa).