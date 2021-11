Europa Press News via Getty Images

Tras el cruce de dardos y de metáforas envenenadas desde el sur (Ayuso le llegó a decir a Juanma Moreno que “vuele libre”), el lunes no ha sido de paz ni de recoger velas. La presidenta madrileña, en plena tournèe ante los medios, se ha ido a TVE para dejar bien claro que no se daba por aludida. Con una declaración bien directa a Génova 13: “Ser crítico y tener criterio propio no es ser desleal”.

Lo que todo el mundo en el PP escuchó alto y claro fue el mensaje lanzado por Pablo Casado este domingo en la clausura del congreso del PP andaluz: “Esto no es un talent show de megalomanías”. Y dejó más perlas para Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo : el PP es un partido en el que se trabaja unido y no caben “solistas” ni “personalismos”.

Una situación interna cada vez más virulenta y cuyos efectos no dejan de crecer. El propio Pablo Casado se ve envuelto en una nueva polémica por haber acudido durante el fin de semana -con motivo del congreso del PP andaluz en Granada- a una misa en la catedral en la que se honró a Franco (se cumplían el 20-N 46 años de su muerte). Los partidos de la izquierda han salido en tromba este lunes para criticarlo y exigir explicaciones a un líder popular que guarda silencio. Desde el PP dicen que fue por error, que no sabía nada y que entró al final.

No ha sido un buen lunes para Pablo Casado. Gris, plomizo y hostil como el temporal que recorre España. La guerra del Partido Popular no tiene fin, de hecho cada día se complica más y más. Los ánimos siguen encendidos y nadie es capaz de frenarla. Ni siquiera el propio líder parece en condiciones de acallar a sus rivales.

Fiel a su estilo, se la ha devuelto a Casado argumento que no se imagina a grandes directores de orquesta como Leonard Bernstein, Riccardo Muti o Arturo Toscanini lamentando que haya “grandes figuras” en sus orquestas, algo que tampoco recrea en la política con Reagan, Churchill, Thatcher o Adenauer. “Ni tampoco a Aznar o González”, se ha quejado en RNE.

La exportavoz del Partido Popular en el Congreso sí se ha sentido muy aludida y ha contestado a Pablo Casado sobre el talent show: “Está llamando personalismo a la personalidad y divismo al liderazgo”. Ha querido desmontar al presidente popular: “La personalidad y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo ni con ganar elecciones, al contrario”. Asimismo, ha enfatizado: “Es una vieja trampa de la izquierda confundir la libertad o la personalidad con la megalomanía para anular al individuo que destaca”.

Sigue con la misma postura: hay que celebrar “pronto” el congreso del PP de Madrid, al que se presentará: “Llevamos dos meses con la polémica del congreso y se ha hecho eterno y prolongarlo otros ocho meses más, creo que desgasta, erosiona, crea más guerra interna, más malentendidos”. Asimismo, insiste en que no hay una campaña contra la dirección y no está coordinada con Álvarez de Toledo: “¿Dónde vamos las dos?”

🔴ENTREVISTA | @cayetanaAT responde a las críticas de Casado a los personalismos: "Yo sí creo en los liderazgos. La personalidad y el perfil propio no son incompatibles con trabajar en equipo ni con ganar elecciones. Hacen falta grandes líderes" ▶️ https://t.co/BoUUNPrTIJ pic.twitter.com/SVsfOQ38SV

El PP sigue “enmarañado”, como reconoce la propia Díaz Ayuso. No hay visos de acuerdo y en Génova 13 no piensan rebajarse y ceder ante la madrileña para adelantar la fecha del congreso. Sería reconocer que tiene más poder la Puerta del Sol y que pierde el pulso ante la parte del partido que se ha engrandecido tras el 4-M y se considera por encima de la estructura. Ella dice que no es un pulso pero lo es en toda regla.

Y va para largo porque el congreso del Partido Popular de Madrid no está previsto hasta el segundo trimestre del año que viene. En la dirección del PP ven que están sufriendo un ataque como el que hubo contra Mariano Rajoy en 2008 por una parte del partido que entiende que hay que ser más duros y dar la batalla ideológica frente a un partido más centrado y con una visión de amplia mayoría. En Génova 13 entienden que Madrid no es toda España y que hay que tener un partido más moderado para captar votantes en otros lugares como Andalucía y Galicia con idiosincrasias sociales diferentes a la capital.

Casado, después de sus mensajes directos del fin de semana, ha querido rebajar un poco el cuerpo a cuerpo y no ha querido responder ni a Díaz Ayuso ni a Álvarez de Toledo. Desde Vitoria, el líder del PP ha dicho que en el partido están “todos unidos en un proyecto para construir una alternativa para España urgente”. “Somos un equipo que vamos todos a una”, ha apostillado.

La polémica misa

Y Casado se ha traído otra polémica del congreso del PP andaluz. El sábado estuvo en una misa en la capilla del Sagrario de la catedral de la ciudad andaluza, en la que se honró a Franco. Desde el PP se insiste en que fue por casualidad, que estaba visitando el templo y se unió a la misa al final al no poder ir el domingo. Los populares señalan que no fue una eucaristía por el dictador, sino que se pidió por varios difuntos, entre ellos Franco, pero que su líder no lo sabía. En Génova dicen que se está utilizando el tema para ‘tapar’ el apoyo de Bildu a los presupuestos.