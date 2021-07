Pablo Díaz reaparece en televisión y revela lo primero que compró tras ganar el bote en 'Pasapalabra'

El exconcursante lo ha hecho este martes en el programa Espejo Público , donde los colaboradores del formato de Antena 3 han querido saber cómo ha cambiado su vida a nivel económico y en qué ha decidido invertir el dinero. “Si te lo puedes creer, en lo primero que me lo he gastado ha sido en una Nintendo 64 y en una Nintendo Switch”, ha reconocido.

El ganador del concurso que presenta Roberto Leal, ha explicado que es muy fan de los videojuegos y que quería darse un capricho tras su paso por Pasapalabra. Además, ha añadido que no es lo único en lo que invertirá el premio. “Lo quiero emplear para ayudar a mis padres, si les fatal cualquier cosa en el terreno económico que no tengas problemas, y luego también independizarme que no mucha gente de mi edad lo puede decir”, ha remarcado.

“Ya es hora”, ha respondido Rubén Amón. “Oye, que es un chaval”, ha replicado la presentadora, Lorena García. El invitado ha aclarado que tiene previsto comprar una casa a sus padres, teniendo en cuenta que en Madrid el precio del alquiler está por las nubes: “No sé si me voy a independizar yo o voy a independizar a mis padres”. Además, Pablo ha confesado que tiene planificado hacer algún viaje con su novia o su familia, pero que no es una persona caprichosa y que piensa invertir su dinero con cautela.