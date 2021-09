Echenique habla así de Yolanda Díaz y añade un matiz que sorprende al periodista

Pablo Echenique ha concedido una entrevista a José Enrique Monrosi en InfoLibre donde ha hablado del presente de Unidas Podemos (UP) tras la salida de Pablo Iglesias, del que se declara “muy fan”, y hasta de un percance que tuvo en un acto con la familia real.

Monrosi le ha preguntado al portavoz de UP si ya ha superado la salida de Pablo Iglesias de la formación y Echenique ha respondido que cree que ya sí: “Las primeras semanas lo pasé mal pero ahora también me gusta verlo en su versión de antes, como cuando al principio iba a laSexta Noche, diciendo todo lo que quiere. Eso nos gusta a los fans”.

El periodista ha remarcado lo de que es “fan” de Iglesias y Echenique ha apostillado que también lo es de más gente como Irene Montero, Ione Belarra “y también de Yolanda cuando se pone dura”.

Sobre este matiz ha repreguntado Monrosi: ”¿Sólo cuando se pone dura?”. “Es que ya sabes que a mí me gusta el combate”, ha apostillado el diputado de Unidas Podemos.

Y ha proseguido: “Yolanda cuando se pone dura, se pone dura”. “Pero vamos, que usted es más de Pablo, ¿no?”, ha continuado el periodista. Y Echenique no se ha querido mojar del todo: “A ver, son muy diferentes. A mí es que me va la marcha, como a Ayuso. Pero yo creo que Yolanda tiene cosas muy buenas más allá de su estilo”.

Más adelante, Monrosi le pregunta si España se equivocó al no hacer presidente a Iglesias y Echenique lo tiene claro: sí porque “hubiera hecho a este país mucho mejor”.

“Pablo es más listo que yo y me ha enseñado a no pensar en esos términos. A lo mejor si Yolanda acepta ser candidata, y espero que acepte, igual podemos obtener un mejor resultado y hay otra oportunidad”, ha señalado Echenique sobre la política mejor valorada en el CIS.

Sobre su percance en un evento con la Casa Real, Echenique avisó a Zarzuela que él no podía extender la mano para saludar ni al rey ni a la reina ni a las infantas, algo que ya sabían desde protocolo. Lo que él no esperaba era que Letizia se acercase a él y, al tocarle el brazo en un gesto de cariño, activase la palanca de la silla de ruedas: “Estaban la princesa y la infanta al lado. Casi me las llevo por delante y las atropello”.