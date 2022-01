Pablo Fernández: "Castilla y León no se merece ser la primera comunidad que tenga a la ultraderecha en el Gobierno"

Lo que tiene claro Fernández (León, 1976) es que Mañueco “vendería su alma al diablo” y pactaría con Vox, dándole al Vicepresidencia, para seguir como presidente autonómico. Y remarca este mensaje: “ Castilla y León no se merece ser la primera comunidad que tenga a la ultraderecha en el Gobierno”. Advierte de que el líder del PP no es tan moderado como aparenta y que se siente cómodo con la extrema derecha. Por ello, también, lamenta respecto a la polémica sobre Alberto Garzón : “El PSOE se equivocó, compró un bulo de la derecha y de la extrema derecha”, Días de precampaña y para animarse antes de los mítines tiene una canción de cabecera: Golpe maestro, de Vetusta Morla.

Creo que no. Evidentemente jugará con las encuestas que tiene, pero en las urnas va a haber una realidad muy diferente. Se va a llevar una sorpresa Mañueco y el 13-F habrá una mayoría progresista en Castilla y León. Esa mayoría cansada ya de corrupción, despoblación y deterioro de lo público se va a expresar en las urnas. Desde UP queremos ser la voz que lleve ese ansia y ese anhelo de cambio a las instituciones y al Gobierno autonómico.

Estoy convencido. No tengo ningún tipo de duda de que Mañuco vendería su alma al diablo, estaría muy contento de pactar con la ultraderecha con tal de presidir la comunidad y no tendría ningún inconveniente en ceder la Vicepresidencia a alguien de Vox. Mañueco es una persona, pese a su pátina de moderado, muy cercana a la ultraderecha. No tengo ningún tipo de duda de que pactaría y entregaría la Vicepresidencia si con eso mantiene su sillón.

Mañueco ha intentado dotarse de un perfil moderado, pero no es para nada moderado. Esa ayusización de Mañueco no me sorprende, es una persona muy de derechas y ahora se doblega ante la señora Ayuso. Está calcando y aplicando las mismas políticas de Ayuso en Castilla y León. No en vano, en las últimas semanas hemos visto que Mañueco se ha convertido en el difusor de bulos oficial. Fue el primero que difunde el bulo de la carne de Alberto Garzón. En los últimos días ha vuelto a esparcir otros en torno a tuppers. Eso demuestra que está copiando la forma de hacer política de Ayuso, que es la mentira como el eje de su discurso. Eso degrada la democracia y es un peligro que determinados partidos, como el PP, hagan de la mentira su discurso.

El PSOE se equivocó, compró un bulo de la derecha y de la extrema derecha. Pasados unos días se dieron cuenta que no se pueden comprar bulos porque, al final, si crees al mentiroso, el que gana es el que miente. El PSOE se dio cuenta y ha rectificado, la posición ha variado desde el inicio de la polémica hasta estos días en los que ha dicho que está de acuerdo con las declaraciones de Garzón. Lo que dijo no es ni más ni menos que lo que está rubricado en el acuerdo de coalición entre el PSOE y UP, lo que está incardinado en la agenda 2030 y lo que dicen las organizaciones de salud a nivel mundial y europeo. Me extrañó y me decepcionó que el PSOE diese pábulo a un bulo esparcido por la derecha.

Retó a Mañueco a un debate sobre macrogranjas, ¿le ha contestado?

No, no. Un día dice una cosa y otra la contraria. Más allá de las mentiras y de los bulos, no tiene un proyecto de comunidad. Eludiendo el debate lo que pone de manifiesto es que no quiere hablar de Castilla y León. Siempre habla en clave nacional. Le retaba a un debate sosegado para hablar del modelo del sector primario que cada formación tenemos. No me ha respondido y dudo que lo haga.

¿Castilla y León es una comunidad socialmente conservadora o es por fallo de la izquierda?

Es una comunidad que tiene sus singularidades, muy envejecida, dispersa y eminentemente rural, pero no creo que tenga por qué ser netamente conservadora. En 2019 el PP no fue la fuerza más votada. Creo que cada vez hay más gente que anhela un cambio de Gobierno que hiciera políticas diferentes, que está cansada de la despoblación y de que se destruyan autónomos, que está hastiada de la falta de oportunidades, que está harta de que sus jóvenes tengan que emigrar a otras comunidades. Eso se va a dejar ver en las urnas. Otra Castilla y León es posible. Castilla y León no se merece únicamente corrupción y despoblación, sino futuro y esperanza.