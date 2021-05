Pablo Iglesias se va y así hablan de él políticos y expolíticos de varios partidos

Iglesias se marchaba reconociendo que su figura no contribuía “a sumar” sino que provocaba que se movilizase “lo peor de los que odian la democracia” por haberse convertido, afirmaba, “en un chivo expiatorio” para la derecha.

“Luego, en lo político, creo que le gusta más influir que gobernar”, indica Levy. “Independientemente de lo vehemente que es en la defensa de sus tesis, que no comparto, creo que ha interpuesto siempre sus sentimientos a la ambición política y eso ha sido su error, aunque también le honra”, agrega.

“En lo personal, me ha parecido siempre alguien cordial y educado, incluso divertido”, afirma Levy, quien recuerda cuando coincidieron en el desfile del Orgullo del año 2017. “Tuvimos que esperar un rato juntos y me pareció de conversación muy afable”, rememora.

“Me llamó para disculparse y se lo agradecí, no me lo esperaba”, explica.

Pero para Monedero, “lo más relevante” del paso de Iglesias por la política ha sido “arrumbar en el pasado el bipartidismo”. “El ADN de las élites españolas lo ha roto Unidas Podemos bajo la dirección de Iglesias: monarquía, bipartidismo, centralismo, catolicismo estatal y capitalismo. Por eso las élites no han odiado tanto a nadie desde tiempos de la Segunda República”, afirma.

Espinar considera que “no ayuda a eso contarles que la historia de Podemos es una historia de éxito”. “La historia de Podemos es una historia muy hermosa, de una gente que lo ha intentado y que ha cometido también muchos errores y ha terminado por no conseguir alcanzar sus objetivos”, asegura.

“Nosotros queríamos refundar un país, hacer una segunda Transición, cambiar España y nos hemos quedado a medio camino. Y no pasa nada”, dice Espinar, quien cree que “ahora lo que hay que hacer es explicarle a las siguientes generaciones, a través de un gran maestro que es el fracaso, qué es lo que nosotros hicimos mal para que ellos lo hagan mejor”.

Eso sí, Espinar considera que lo que no hay que “dejar hacer a Iglesias es ser quien defina el relato sobre lo que ha sido nuestra trayectoria política en estos siete años”. “Porque creo que su relato es de éxito y que la realidad es que la trayectoria de Podemos, hasta el momento, ha representado un fracaso”, afirma.

Europa Press via Getty Images Mónica García y Pablo Iglesias.

Y lanza la siguiente reflexión tras su marcha: “el nivel de acoso y destrucción que hay en la política que no deberíamos tolerar”.

“Pese a las diferencias que guardan nuestras formaciones, a mí me da pena, porque con él también se va un cachito de quienes participamos en aquel ciclo ilusionante que llevó el 15-M a las instituciones”, explica García.

Eso sí, como otros de los preguntados, considera que “la caza política personal mediática a la que ha sido sometido no se ha visto nunca en democracia”. “Es decir, es evidente que ha habido cosas más graves con los asesinatos de ETA, pero una vez que acabó ETA hace diez años, no habíamos visto nunca ese acoso personal a su figura y a su familia. Eso ha distorsionado mucho la política y la ha encanallado de manera irreversible”, considera Baldoví.

Llamazares cree que Iglesias “se va cuando cambia el ciclo que comenzó con la aparición de los nuevos partidos populistas, que si bien han supuesto un revulsivo, sin embargo no han logrado cambiar para bien la forma partido y tampoco la vida política”.

Llamazares considera que Iglesias “llegó a lomos de una indignación justificada a renovar la política, que era necesario”, pero que “su estrategia populista ha polarizado en exceso la dialéctica política, en particular injustamente frente a la Transición y el sistema parlamentario”.

En los partidos nacionalistas e independentistas, claves en la estabilidad del Gobierno del que Iglesias ha formado parte como vicepresidente, también hablan de su figura.

“Desde los ojos de un republicano catalán, es una lástima que abandone la política”, dice Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso, quien considera que Iglesias “fue una persona que galvanizó un debate ideológico en el seno de la izquierda española”.

“Tuvo la inteligencia política, aunque tuvo que tragarse muchos sapos, de saber que había un bien superior a alcanzar con la conformación de un Gobierno de coalición para llevar al PSOE a posiciones dignamente sociales”, asegura.

Según Tardà, Iglesias “impidió que Calviño y todos los representantes de la corriente neoliberal del PSOE pudieran entrar en el Consejo de Ministros como si lo hicieran con un caballo de Pavía” y “ha demostrado que era capaz de intentar que en el sumidero de la política española no se perdiera el 15-M”.

Respecto a Cataluña, cree que “era además representante de un sector, desgraciadamente minoritario, de la izquierda actual que entiende la lucha por el derecho a la autodeterminación”.

Tardà cree que Iglesias “representaba un cierto bastión de lo que debería hacer ese exilio interior instalado en el republicanismo español”.

“Es una pérdida que la izquierda española no debería haber permitido. Se va a pagar, no hay tantos políticos de raza como Iglesias. Es una lástima, la izquierda española no va sobrada de líderes”, agrega.