Iglesias aspira a una década de gobiernos progresistas

La Moncloa guarda silencio sobre las dos opciones y sigue emitiendo la señal de que quiere el mayor respaldo posible. Pero dentro de la coalición, Unidas Podemos lo tiene claro y Pablo Iglesias está presionando internamente para sacar adelante los presupuestos con los socios de investidura, con los que hicieron presidente a Pedro Sánchez, como recuerdan constantemente desde UP.

Se abren dos carriles en estos momentos. Uno pasaría por la mayoría de investidura que aglutina a formaciones de izquierdas, independentistas, regionalistas y nacionalistas. El otro es el pavimentado por Ciudadanos, ya que su nueva líder, Inés Arrimadas, no tira la toalla y se sigue ofreciendo a Pedro Sánchez para acordar unas cuentas que no dependan “ni de Gabriel Rufián ni de Arnaldo Otegi”.

Pablo Iglesias y los suyos defienden que EH Bildu es un partido totalmente legal, como ha respaldado hasta el propio Tribunal Constitucional, y por lo tanto no puede quedar excluido en la aritmética de las Cortes. Algo que le cuesta mucho más digerir a su socio del PSOE, que ha vivido estos días un agitado debate interno promovido por algunos barones y por la vieja guardia de partido.

Por eso es tan importante el movimiento de EH Bildu para Unidas Podemos. Supone, a juicio de los morados, asegurarse esa mayoría de investidura y tener los votos garantizados. Pero no solo para ello, sino para consolidar ese bloque mayoritario en el Parlamento y verse respaldados a partir de ahora para sacar otras leyes sin los quebraderos de cabeza que se han visto en el Congreso en algunos trámites.

No obstante, Pedro Sánchez ha sido muy claro de puertas para adentro en la reunión de la Ejecutiva del PSOE este lunes por la mañana y les ha reprochado a algunos barones duramente que hicieran públicas sus desavenencias antes de comentárselo a él en privado. Esas palabras de dirigentes como Emiliano García-Page o Javier Lambán no han sentado nada bien en Moncloa ni en la dirección del partido, que cierra filas en torno a su líder. Eso sí, se recalca desde Ferraz que no hay ningún pacto con EH Bildu, pero tampoco se pueden rechazar los votos.

Si se levanta la vista, hay que hacer una panorámica más amplia de lo que está sucediendo y de lo que se busca. Fuentes de Unidas Podemos indican sobre estas jornadas clave de negociación para los presupuestos: “Se está jugando quién participa en la dirección de Estado para los próximos diez o quince años”. “No se trata de vetar a nadie, pero no se puede compartir la dirección con un partido que está gobernando con el PP y Vox en tres comunidades autónomas”, añaden desde el núcleo duro de Iglesias.