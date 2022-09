Pablo Motos pregunta a Sonsoles Ónega quién es el político más borde y ella da rápido un nombre

Allí, el presentador, Pablo Motos, le ha preguntado cuál es el político más borde que ha conocido en su trayectoria. Y Ónega ha dado un nombre: “Mmm, pero casi voy a hablar de oídas. A mí me han contado una anécdota maravillosa del presidente Aznar que sus ministros... él pasaba por el pasillo y no saludaba a nadie”.

“Pero bordes bordes bordes... no lo sé. Al final todos nos necesitan”, ha dejado claro antes de añadir: “Y esto para mí supuso un cambio brutal... Yo venía del mundo de los tribunales, me pasé tres años sentada en el despacho de Baltasar Garzón para pedirle el móvil”, ha desvelado.

“Salía y le decía: ‘¿Me daría usted su teléfono? Para dudas técnicas’. Nunca te daban el móvil. Los políticos te dan el móvil, el de casa, el de la mujer, el de la parienta. Por si lo necesitas en la tele. Ellos nos necesitan. No recuerdo así ninguno especialmente borde”, ha explicado.

“Y creo que tengo algo de ventaja porque me llamo como su mujer y el hombre creo que tenía ahí esa complicidad. Era muy gracioso porque le tocó toda la crisis y ellos no hablaban de crisis. Entraba por el pasillo y le decíamos: ‘Sidente, por ahorrarnos el pre, ¡crisis!’ Para ver si decía algo. Y no decía nada. El hombre era muy muy muy agradable con la prensa, siempre lo fue. Rajoy también, pero en el regate corto le costaba más funcionar”, ha desvelado.