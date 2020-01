La surrealista confesión de Pablo Motos sobre lo que pasó cuando conoció a su ahora gran amigo Sergio Ramos

Pablo Motos y Sergio Ramos han forjado una gran amistad, tan estrecha que por ejemplo de que el presentador pasó la Nochevieja en la casa del futbolista del Real Madrid y su mujer y colaboradora de El Hormiguero, Pilar Rubio.

Sin embargo, resulta llamativo lo que ocurrió cuando se conocieron. La historia la confesó el presentador de Antena 3 este miércoles durante el programa, en una tanda de preguntas íntimas que la invitada de la noche, la cantante Alaska, y él iban respondiendo alternativamente.

“Cuando Pablo conoció a Sergio Ramos, ¿qué le pasó?”, preguntaron las hormigas Trancas y Barrancas. Alaska tenía tres opciones para intentar adivinarlo:

A) Le felicitó por la Liga que había ganado con el Barça

B) Se pensó que era Guti durante toda la noche

C) Se creyó que era un camarero y le pidió un cubata

Alaska apostó por la C pero no era la respuesta correcta, sino la B. “Déjame por favor que lo explique”, pidió Motos.

“Era antes de que Sergio y yo nos hiciésemos amigos. Yo era amigo de Pepe Reina y siempre que venía, quedábamos. Resulta que el cumpleaños de Pepe Reina es el mismo día que el mío y quedamos para cenar”, comenzó a contar.

“La Selección acababa de ganar el Mundial y todo el mundo quería ir a esa reunión. Me invitó Pepe Reina, llego allí y yo, ahora menos, pero me lío mucho con los futbolistas. Le vi, me cayó de puta madre, estuvimos charlando, me hice una foto y vine aquí y dije ’He estado de puta madre, toda la noche con Guti”, recordó.

“Me he puesto a sudar”, reconoció el presentador tras contar la anécdota, enjugándose la frente con un pañuelo. Puedes ver el momento completo aquí.