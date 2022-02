Pablo Motos se ha convertido en trending topic este martes por un comentario que le hizo en directo en El Hormiguero a Antonio Resines, que reaparecía en el programa tras haber estado 48 días en la UCI con coronavirus.

Resines contó las secuelas que tiene todavía y en un momento de la charla Motos le dijo: “Y ahora estás bien. Bueno, estás bien, has adelgazado, que tampoco te venía mal”.

Esas palabras provocaron las risas en el plató del programa, aunque en Twitter han indignado a muchos, entre ellos el popular nutricionista Daniel Ursúa, que ha escrito en Twitter: “Cuánto nos queda por hacer...”

“El problema de esto no es Pablo Motos. Es perpetuar comentarios sobre el peso. Perder peso no siempre es una buena noticia y ganar peso no siempre es una mala”, ha señalado el experto.