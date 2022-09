Los pacientes con cáncer rechazan las bajadas de impuestos de algunas comunidades

La principal representante de los pacientes con cáncer en España ha reivindicado la necesidad de una sanidad pública bien financiada para poder atender a todos los pacientes. “A mí no me gusta todo lo que se ha planteado. Soy partidaria de que todos colaboremos en la medida de nuestras posibilidades y que se reparta como se tiene que repartir”, ha explicado.

En esta línea, ha vuelto a llamar la atención sobre el deterioro del Sistema Nacional de Salud (SNS). “Yo me he beneficiado de una sanidad pública en la que no he tenido ningún problema. Lamentablemente, creo que a mis hijos no les va a quedar una sanidad pública como la que yo tuve hace 21 años cuando me diagnosticaron el cáncer”, ha remachado.