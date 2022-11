El jardín "casi gallego" de Paco León

Pablo Cuadra via Getty Images

León, que protagoniza la película No mires a los ojos de Félix Viscarret, ha ofrecido una entrevista al podcast La Script para hablar de su trabajo en el largometraje, en el que interpreta a Damián, un hombre solitario y algo excéntrico que tras ser despedido del puesto de trabajo en el que lleva 20 años acaba en el armario de la casa de una pareja, donde actúa como un fantasma.

En un momento de la charla, a Paco León le preguntan qué ha supuesto interpretar a Damián en No mires a los ojos y es entonces cuando, para explicar el carácter del personaje, establece una comparación que ha resultado ofensiva y que ha provocado críticas por el estereotipo usado por el andaluz

“Agradezco mucho que me llamaran a mí para hacer de Damián, porque es un personaje que tiene muy poco que ver con las cosas que he hecho antes, que son personajes más extrovertidos. Más allá de la comedia o no, pero son personajes simpáticos, extrovertidos, y este es muy para adentro. Este es una persona casi gallega, y que tiene una pedradita dada”, aseguró el actor.