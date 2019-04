Los padres de Julen, tras la autopsia: "Dentro del dolor, es un alivio saber que no sufrió"

Ha asegurado que actualmente “no hay relación” con el dueño de la finca, David Serrano, que tiene vínculos familiares con ellos y que está investigado por un delito de homicidio imprudente; apuntando Roselló que “tiene el derecho a defenderse de cualquier manera, pero lo que no estamos de acuerdo es que su abogado dijera que apoyábamos ese informe cuando no era cierto”.



Serrano ha venido defendiendo su inocencia, aunque el padre del pequeño ha asegurado que continuará en este procedimiento penal, que se dirige contra Serrano, “hasta donde tengamos que llegar, si tenemos que llegar hasta el final, llegaremos”. “Queremos que se aclare todo”, ha dicho, asegurando que va “a seguir los pasos que nos diga nuestra abogada”.

“Rotunda” y sin sorpresas

Por su parte, su letrada, Antonia Barba, ha señalado a Europa Press que la autopsia no le sorprende y es “rotunda” en cuanto a descartar que el uso de la piqueta pudiera incidir en las lesiones que presentaba el pequeño o en su muerte, reiterando la letrada que el documento de la defensa “siempre he dicho que no me parecía un informe en sentido estricto”.



Sobre una posible responsabilidad penal del hombre que realizó el pozo, la abogada ha indicado que, como acusación particular, no van a pedir la declaración de este como investigado, explicando que “a posteriori”, con independencia de los trabajos realizados por este, se hace “una zanja estrecha con una profundidad suficiente como para que no se vea que hay un hoyo al fondo y además con pendiente”.