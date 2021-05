Las emocionantes palabras de Vicky Losada, jugadora del Barça, que han reventado Twitter

David Lidstrom via Getty Images

David Lidstrom via Getty Images El equipo femenino de fútbol del FC Barcelona celebra su título de Champions.

No sólo ha sido la primera Champions para el equipo, ha sido también la primera del fútbol femenino español. Razones por las que la capitana del conjunto azulgrana, Vicky Losada, se ha emocionado por partida doble. La futbolista ha pronunciado unas palabras tras el partido que ya se han hecho virales, en las que habla de cómo las niñas sí pueden soñar con dedicarse al fútbol.

Las palabras de Vicky Losada: "Con esta victoria abrimos muchas puertas a las niñas y las mujeres. Muchas no hemos tenido ningún referente. Esto es lo que más feliz me hace hoy ... " REFERENTE. pic.twitter.com/KbumtW6l37

“A mí me hubiese gustado soñar con ganar la Champions desde hace muchísimos años, no desde hace sólo dos, y ahora las niñas lo pueden hacer. Así que vamos a disfrutarlo, hemos abierto muchas puertas y vamos a seguir abriendo muchas más”, ha explicado la centrocampista.

Respecto a la dificultad que puedan tener las jóvenes que quieran dedicarse a este deporte, Losada ha explicado que las profesionales abren “muchas puertas” y generan oportunidades “que a lo mejor mucha gente no ha tenido”, entre las que se incluye.

“Creo que es superimportante, porque no se trata sólo de ganar, sino de lo que se crea en un país entero. Mucha gente no se da cuenta, pero es un paso de gigante. Abrir puertas para las mujeres y para las niñas es una de las cosas que más feliz me hace hoy”, ha rematado en su discurso.

El conjunto azulgrana está en racha y se proclamó también el pasado 9 de mayo campeón de Liga de la Primera División femenina española de fútbol, al combinarse su triunfo ante el Granadilla Tenerife con el empate del Levante con el Espanyol.

Ahora, este fin de semana, tras cinco títulos seguidos del Olympique Lyon, el Barça se ha coronado en Europa.

Losada, que también jugó en el Arsenal Ladies (Inglaterra), fue la cuarta española en jugar en la liga profesional de EE UU en 2014 y, un año después, se convirtió en la primera española en marcar un gol en un mundial. Es, como dice la cuenta de Twitter @sempre_cules —que ha compartido el vídeo que acumula casi 300.000 reproducciones, de momento— un “referente”.