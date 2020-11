Los Mossos investigan la paliza a una joven trans de 19 años en Barcelona

Hoy he salido de casa y nada mas salir, no había andado ni una manzana, me han empezado a gritar “¡puto travelo! ¡engendro!” y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo. Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, +++ pic.twitter.com/B9A8umtFQe

Tras tener conocimiento de los hechos, los Mossos d’Esquadra, coordinados con la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, han abierto diligencias para investigar la agresión e identificar a los agresores, según ha explicado la policía catalana a través de su cuenta de Twitter.



La joven, Eva V., es muy activa en las redes sociales. En Instagram tiene más de 96.000 seguidores y su cuenta ha recibido en torno a 654.000 visitas tras denunciar la agresión, que ha generado también unos 26.000 comentarios.



Según narra la víctima, la agresión tuvo lugar ayer viernes, cuando “nada más salir” de su casa le empezaron a gritar ”¡puto travelo!” y ”¡engendro!” y le dieron dos puñetazos en la cara, patadas y golpes por el cuerpo.



“Soy una chica normal de 19 años. Soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos. Tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo”, dice la joven en su mensaje en las redes.