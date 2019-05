Pantomima Full recibe una petición surrealista de Telecinco y hace lo que todo el mundo esperaba

Pantomima Full lleva en activo más de dos años, el dúo es reconocido por sus vídeos en los que se ríe de los tópicos de la sociedad y de los estereotipos que normalmente se encuentran.

Sus publicaciones suelen volverse virales y superan una media de 500.000 reproducciones en YouTube. Pero parece que desde Got Talent (Telecinco) no tienen muy controlados sus sketches.

El dúo cómico compuesto por Alberto Casado y Rober Bodegas compartió este lunes en Twitter el pantallazo de un correo que recibieron del programa de Mediaset en el que se les pedía su colaboración.

“He visto vuestros trabajos en Instagram y me han parecido muy ingeniosos y divertidos. Me gustaría hablar con vosotros para participar en la 5ª temporada de Got Talent. Nuestro programa es líder de audiencia en su franja horaria y creemos que es una buenísima promoción para artistas emergentes y no tan emergentes”, se puede leer en el correo electrónico escrito por un redactor del programa.

Casado y Bodegas se lo han tomado con humor y han compartido la imagen con un: “Ir a que nos evalúe Risto”.