La genuina respuesta de 'Pantomima Full' a Cesc Fàbregas tras decir que se siente más inglés que español

Pantomima Full, el dúo cómico que forman Robert Bodegas y Alberto Casado, está triunfando en Twitter con su genuina respuesta al futbolista del Mónaco Cesc Fàbregas, que ha asegurado: "A veces me siento más inglés que español".

El futbolista hizo esas declaraciones durante su presentación como nuevo jugador del equipo de la Liga francesa, donde afirmó que sentía que tras 13 años en la Premier "era el momento" de cambiar de aires, aunque confesó dejar muchas cosas en Inglaterra y aseveró que, "a veces", se siente "más inglés que español".

"Ha sido difícil, tras 13 años en los que he logrado muchos trofeos, he hecho muchos fans y, a veces, me siento más inglés que español", aseguró el exjugador del Barcelona.

Pantomima Full replicó: "A VECES ME OLVIDO LA SCARF Y LUEGO PASO FRÍO". Una respuesta que en 13 horas acumula más de 1.300 retuits y 4.300 'me gusta'.

"A VECES ME OLVIDO LA SCARF Y LUEGO PASO FRÍO" https://t.co/Y8hSr0ouxH — Pantomima Full (@Pantomima_Full) 16 de enero de 2019

Esa contestación hace referencia a uno de los vídeos más exitosos de Pantomima Full, que acumula más de 700.000 reproducciones en YouTube.

En él, un joven que vive en Londres aparenta estar super integrado en el mundo anglosajón. Hasta el punto que llega a decir: "Con el frío que hace en el avión voy a ponerme la... scarf... ¿Cómo se dice en español? Hay palabra que se me piran. No sé cómo es scarf en español".