'Pasapalabra' dedica el programa a Eva tras esta historia de Mariola Cubells

Pasapalabra ha dedicado el programa de este lunes a Eva, la cuñada de Mariola Cubells, que falleció debido a un cáncer el pasado 10 de abril y cuya historia la contó en El HuffPost.

En el texto, titulado La tele que Eva quería, Cubells se abrió y confesó que su cuñada veía cada tarde el concurso de Antena 3 junto a su marido, Quique.

“Le gustaba ese programa. A Eva, a esa espectadora contra corriente, la distraía, la reconfortaba un rato, la entretenía. Le gustaba Marta, esa concursante de Castellón que compitió tanto tiempo. Y le gustaba Pablo: tenía esa amabilidad, esa bondad que ella tanto admiraba en la gente”, confesó.

También agradeció a Roberto Leal, el presentador, haberla hecho feliz “esos días aciagos”. “Es algo que se quedará para siempre en el corazón de los que la queríamos”, declaró Cubells

En definitiva, Pasapalabra, como se reconoció, conseguía sacar a ambos de “los malos augurios durante una hora”.

Este lunes y antes de empezar el rosco que enfrentaba a Pablo Díaz y Javier Dávila, Leal ha dedicado el programa a Eva con unas bonitas palabras.

“Eva no está con nosotros tras pasar una etapa complicada y nos cuenta Mariola Cubells que esos momentos aciagos los salvaba de alguna manera viendo Pasapalabra. Es tan bonito e increíble lo que nos reconoce. No sé qué decir, los que hacemos este programa nos emocionamos porque no somos conscientes de las tantas personas a las que podemos llegar. Tratamos de hacerlo lo mejor posible y si no conseguimos arrancaros una sonrisa ese es el mayor premio que nos podemos llegar”, ha asegurado.

Finalmente, el presentador ha afirmado que van a seguir haciendo la que entretiene y, sobre todo, la que acompaña también. “Gracias de corazón a Eva y a todos los que estáis ahí cada tarde”, ha añadido.