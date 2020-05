Pasar a la mesa

Despierto a las seis de la mañana. Estoy en confinamiento, pero algunas cosas de mi rutina no han cambiado. Mi hijo debe estar conectado para sus clases virtuales. De modo que abandono la cama cuando amanece y me dirijo a la cocina. A las siete tengo el desayuno sobre la mesa. Él baja animado. Siempre ha sido así, no le cuesta despertarse. Mientras desayuna, limpio un poco. A mi nariz llega el olor del café recién colado. Levanto libros, tiendo la cama y paso un trapo sobre el escritorio. Esta es una rutina diaria. Sin embargo, parece que hubiera pasado mucho desde la última vez que alguien lo hizo. El polvo se acumula perezoso en cuarentena. Está en la cama, en el escritorio, sobre las cubiertas de los libros, en la pantalla del computador. Duerme con placer y no logro verlo hasta que corro la cortina y un haz de luz me inunda. Ahí está, flota desesperado al ser descubierto.

Tengo mucho trabajo. Aunque se trata de leer, escribir y traducir, verbos que disfruto. Mi hijo comienza sus clases y yo me ocupo de lo mío, pero no tardo en detenerme. Recuerdo la presentación de un libro de un amigo vía streaming. No me tomará más que una hora, me digo y entro a Instagram. En poco tiempo somos 15 oyendo al moderador y al autor. Mientras estoy allí con el móvil, aprovecho para pasear por otras redes sociales. Así me entero de otros eventos. Las editoriales han organizado charlas con sus autores; una agencia literaria ha organizado un conversatorio muy interesante sobre la crisis editorial y no puedo perderme la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Se acabaron las excusas, pienso. Todos los eventos literarios están en un mismo pasillo. Basta con ver los escaparates virtuales (banners publicitarios, etc.) y decidir a cuál entrar.

¿Esta es la realidad a la que se verá abocada la humanidad?, me pregunto un par de horas después, mientras preparo el almuerzo y escucho otra charla. Pero no se trata solo de eventos literarios. Hay conciertos, visitas guiadas a museos, entre otras actividades en las que puedo participar sin moverme de casa, sin dejar de magullar el sofá. ¿Qué de esto quedará cuando la sociedad abandone el confinamiento?