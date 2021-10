Pasó desapercibido pero lo dijo claro: así definió Arturo Pérez-Reverte a Yolanda Díaz

Arturo Pérez-Reverte pasó este jueves por El Hormiguero y no dejó títere con cabeza. El escritor tuvo para todos: para Pablo Iglesias, para Pedro Sánchez, para Vox y hasta para el lenguaje inclusivo.

La única que se salvó fue la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para la que Reverte tuvo buenas palabras y de la que dijo que le parece “muy interesante en todos los sentidos”.

Reverte contó que Mariano Rajoy “dejó asfixiada” a la RAE, que “pasaba de la Academia completamente” y que “no le interesaba nada”. De Pedro Sánchez dijo que es “un personaje interesantísimo” porque “es malo y es chulo, es ambicioso y es arrogante y es cínico”.

Sobre Pablo Casado comentó que nadie le va a votar a él porque sí y que lo harán “contra Sánchez”, no a su favor. “Y si Casado está ahí pues se aprovechará de los que voten contra Sánchez”, señaló.

Lo que pasó desapercibido fue la frase que, mientras hablaba de Pablo Iglesias, dijo de Yolanda Díaz, el único dirigente político al que no criticó. Del exvicepresidente del Gobierno dijo de todo, primero malo: “A mí nunca me ha gustado. Ni su cara, ni su sonrisa, ni esa arruga que se le pone aquí. No me gusta, no me ha gustado nunca. Ni me gusta su ambición, no me gusta nada de lo que ha hecho”.

Y luego más o menos bueno: “Es un tipo que sabe, que ha leído, que tiene argumentos, era buen parlamentario. Un tipo de una estatura política... después él mismo ha sido su propia causa de destrucción, pero era un tipo que merecía la pena. Gente de ese nivel no hay. Rufián... y en la derecha no te digo, para qué vamos a nombrar a nadie”.