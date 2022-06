Paula Bonet se ve obligada a retirarse de la vida pública tras la salida de prisión de su acosador

“A pocos días de la celebración del juicio ha salido en libertad el hombre que me ha estado acosando, motivo por el cual, para preservar mi seguridad, he de limitar mi presencia pública tal y como se me ha aconsejado”, ha señalado la artista en una publicación en su cuenta de Instagram.

Por este motivo, Bonet no asistirá este viernes a la librería Tipos Infames en Madrid, donde iba a presentar Los diarios de la anguila : “Lamento no poder estar mañana en Tipos Infames. La única presentación que había decidido hacer en nuestro país”.

View this post on Instagram

“A veces dice que quiere cortarme en trocitos, otras veces se agarra a la ventana de mi despacho a la una de la mañana mientras yo trabajo para que le explique qué me pasa, porque no me entiende, dice. Yo no respondo, solo pego un grito, le pido que se vaya y llamo al 112”, relató.