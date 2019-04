Paz Vega confiesa en 'Cena con mamá' sus temores al leer el guión de 'Lucía y el sexo'

Aunque Paz Vega tiene una larga trayectoria como actriz de cine y series de televisión, su nombre siempre irá ligado a Lucía y el sexo, la película de Julio Médem con la que ganó el Goya a mejor actriz revelación en 2011.

Este viernes, en el estreno de Cena con mamá, el programa de La 1 presentado por Cayetana Guillén Cuervo, la actriz confesó que cuando leyó por primera vez el guión de la película que la catapultó a la fama le dio mucho miedo.

“Me asusté muchísimo porque pensaba en mi madre, en mi familia, porque era la primera vez que hacía algo así”, confesó la actriz a Carlos Maldonado, ganador de la tercera edición de Masterchef, y a Cayetana Guillén Cuervo.

Maldonado había acudido al programa para ayudar a preparar una cena para la madre de la actriz y mientras los tres cocinaban, el chef se declaró fan de Paz Vega desde que la vio en Lucía y el sexo con solo 11 años. ”¿Y no te dio cosa desnudarte delante de tanta gente?”, le preguntó.

La actriz explicó que ahora, con la experiencia, ya había aprendido a controlar ese tipo de situaciones, “y los nervios y el pudor”, pero que en aquel momento todo era diferente. Ella era muy joven y se enfrentaba a su primera película.

“Además dije: ‘si lo hago lo hago con total libertad’. No quería poner ninguna cortapisa y decir ‘esto no y esto sí’... Si me lanzo, me lanzo... Y así fue como lo hicimos”, contó.