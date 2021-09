Pedro Piqueras, con media sonrisa y en un tono poco habitual, le hace esta pregunta a Ayuso

Pedro Piqueras ha entrevistado este miércoles en Informativos Telecinco a Isabel Díaz Ayuso, que ha comparecido desde Washington, donde lleva varios días en un viaje oficial dentro de la gira por Estados Unidos que inició el pasado fin de semana.

El presentador le ha preguntado a Ayuso por el motivo de su viaje y sobre su ausencia en la convención que el PP celebra estos días. La dirigente madrileña ha explicado que ella no ha podido estar durante la semana porque tiene “una agenda para Madrid” pero ha señalado que sí estará el fin de semana con sus compañeros de formación.

En un momento de la entrevista, Piqueras le ha preguntado por uno de los temas de la semana: las críticas que Ayuso ha vertido contra el Papa Francisco después de que el pontífice decidiese pedir perdón a México por los daños causados por la Iglesia católica durante la conquista de América por parte de los españoles.

El periodista ha tirado de fina ironía y entre risas le ha preguntado a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “De lo que se habla aquí hoy, y mucho, es de su contestación al Papa por pedir perdón por los pecados de la Iglesia católica en la conquista de México. Vamos, que no le basta con emprenderla aquí contra Pedro Sánchez, que hasta con el Papa tiene usted una disputa, ¿Tiene algo que decir al respecto?”.

“Quiero dejar claro, en primer lugar, que soy de los pocos políticos que más ha defendido en la historia reciente la labor de la Iglesia y el respeto a los católicos. Simplemente las declaraciones del Papa me sorprendieron, pero sobre todo me sorprende más, al margen de sus declaraciones, la corriente que hay contra España, contra su legado, contra su historia, alimentado por los independentistas, nacionalistas y por otros políticos dentro y fuera de nuestro país”, ha empezado diciendo la presidenta.

Que ha proseguido: “Y si nadie dice nada, qué va a ser de nuestra empresa, qué va a ser de la historia, qué va a ser de nuestro legado, y sobre todo y lo más importante, qué va a ser de la verdad. Van contra España, van contra la Hispanidad, van contra todo lo que hemos conseguido juntos y me parece insensato que esto se esté alimentando. Esto al margen, como digo, de su Santidad el Papa, cuya labor, y la de la Iglesia Católica, he defendido y he respaldado siempre, e insisto, no dejaré de hacerlo nunca”.