Sánchez inaugura el curso con las encuestas de Moncloa rebotando

Las encuestas empiezan a mejorar para el PSOE. Eso es lo que constatan en La Moncloa, pese a los datos en contra que lanzan “en batería los medios de la derecha”. Desde esta perspectiva, con una mejora notable de la economía, en franca recuperación pese a la inflación —“que es una muestra de que la economía mejora”, apuntan fuentes del Gobierno— Pedro Sánchez se lanzará este miércoles, 1 de septiembre, a intentar convencer a los españoles de que esa recuperación “va a ser justa”.

Ni las polémicas con su socio de Gobierno, Podemos, ni la falta de sentido de Estado del PP de Pablo Casado deberían apartar a Sánchez del camino. Un presidente que desde que salió de La Moncloa el anterior jefe de gabinete, Iván Redondo, ha optado por una política más cercana a la gente, por pisar de nuevo la calle. “Es lo que le fue bien cuando se echó a recorrer las sedes socialistas por todo el país, el contacto con la gente. Ni es tan frío como dicen ni está tan alejado. El reto ahora consiste en combinar el perfil internacional con la cercanía en la calle”, apuntan otras fuentes del partido, colaboradoras de Sánchez.

La ascensión de Félix Bolaños a ministro de la Presidencia y la recuperación de Oscar López como jefe de Gabinete, junto a la permanencia de Maricha Ruiz en la dirección de Comunicación de Ferraz —un trío que conoce bien al presidente y ha estado cerca de él— engrasan de una forma notable la comunicación de La Moncloa con el PSOE. Además, López ha reducido el enorme gabinete que había montado Redondo y ha incorporado a personas de su confianza como la periodista Sonia Sánchez.

“Ese núcleo, más un ministro de Exteriores como José Manuel Albares y el Gobierno reforzado con la última remodelación van a ser claves”, mantienen fuentes del Gobierno, que no quieren entrar en el gran problema de estos días, la subida de la luz y el debate de si el Ejecutivo tiene medios o no para acabar con “la falta de empatía de las compañías eléctricas”, como ha dicho la vicepresidenta Teresa Ribera. “Quizá diga algo de la luz, pero ese es un asunto coyuntural en el que quizá Ribera no se ha explicado bien; o todos nosotros. La rebaja del IVA nos ha costado 3.000 millones, que no es ninguna broma”. Para lo que ha servido…