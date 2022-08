En el decreto de ahorro energético que llega al Congreso mañana jueves ( cuando grabo este video es 24 de agosto a eso de las 10 hr de la mañana) el PP va a arrinconar al Gobierno preguntándole Por qué no llueve. Creo que alguien explicará algo de la evaporación del agua y no sé qué y se irán a casa.

No sé si esto va a ser así, según transcurra este video ya se sabrá pero en mi cabeza es perfectamente factible visto lo absurdo de todo lo que envuelve a los contraargumentos políticos en los últimos tiempos.