Sánchez interpreta que Casado no lo apoyará tras hablar con él y le advierte del caos económico y sanitario

Una llamada de una hora entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. El motivo: la prórroga del estado de alarma. Y tras colgar el teléfono, el Gobierno ha interpretado que el líder del PP no lo apoyará, en tanto que el presidente le ha advertido del caos sanitario y económico que llegaría si el Congreso no da su visto bueno.

Así lo ha explicado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una comparencia junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, en Moncloa.

El presidente del Gobierno ha telefoneado a Casado después de que esta mañana el líder del PP dijera que no tenía sentido a día de hoy seguir prorrogando el estado de alarma en las condiciones vigentes.

El ministro Ábalos ha indicado que “la conversación de Sánchez con Casado ha durado una hora”. “Parece ser que Casado ha dicho que no va a apoyar esta medida. Al menos esta es la interpretación que tenemos”, ha detallado el también ‘número tres’ del PSOE.

El presidente, ha señalado Ábalos, le ha advertido a Casado de que no prorrogar el estado de alarma puede llevar al “caos económico y sanitario”.

“Si el estado de alarma decae, todo el mundo tiene que incorporarse al trabajo, no podemos plantear restricciones de movilidad, a la hora de gestionar determinados expedientes no se puede invocar la fuerza mayor. Todo esto que nos ha causado tanto esfuerzo quedaría fuera porque no tenemos el marco jurídico para imponer orden, estaríamos con los instrumentos legales ordinarios, no con un instrumento excepcional para hacer frente a una situación excepcional”, ha apostillado.

“No creo que el PP vaya de farol”

“No creo que el PP vaya de farol”, ha añadido Ábalos cuando le han preguntado si creía que era un movimiento táctico de Casado. Además, ha insistido en que deber haber un “plan nacional”.

Asimismo, ha retado al Partido Popular a decir “qué pretende” y “cuáles son las consecuencias” de rechazar la prórroga del estado de alarma. “No podemos empezar de cero”, ha reiterado el ministro de Transportes. Asimismo, ha lamentado la falta de lealtad de los populares.

“Es el momento de la responsabilidad”, ha ahondado Ábalos.

Hasta el momento el PP había apoyado todas las prórrogas del estado de alarma, aunque las críticas han ido acrecetándose en los últimos días. También algunos socios del Gobierno como PNV y ERC han cuestionado este sistema y piden más competencias para las autonomias.