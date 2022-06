Sánchez se reivindica tras cuatro años de la moción de censura e insufla ánimos al PSOE ante la carrera electoral

Europa Press News via Getty Images

Hace cuatro años la política española cambió. De manera profunda. Aquel 1 de junio salía adelante la primera moción de censura victoriosa, quitando a Mariano Rajoy de La Moncloa tras la demoledora sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, que condenaba al PP a título lucrativo. El gallego menospreció aquel fallo y apenas hizo un comunicado de un párrafo. Pero la oposición se unió, algo que no había sido posible tras las elecciones anteriores, con la máxima de dejar atrás los años de corrupción del Partido Popular.

Fueron horas para la historia democrática de España, con imágenes impensables como la de Rajoy encerrado en un reservado de un restaurante de Madrid mientras a escasos metros Soraya Sáenz de Santamaría ponía el bolso en el asiento del presidente ausente . Y la votación daba un vuelco a favor del PSOE gracias al giro del PNV. Suponía entrar en una nueva era en la que se producían muchas ‘primeras veces’: Pedro Sánchez se convertía en el primer presidente que salía de una moción y el primero que no tenía escaño en el Congreso, además era la primera vez que un partido estaba en La Moncloa sin ser la fuerza mayoritaria.

Han pasado cuatro años desde entonces y parece que hubieran sido cuarenta años de la cantidad de cosas que han acaecido. Luego vendrían dos elecciones y el primer Gobierno de coalición tras la II República. Además, durante este tiempo cayó lo que se conocía como la nueva política y ya no están ni siquiera en política Albert Rivera, Pablo Casado y Pablo Iglesias. Sánchez sigue demostrando su manual de resistencia. Y han sido también cuatro años en los que la derecha no ha asumido aquel instrumento democrático y ha intentado tumbar en todo momento al Ejecutivo, llegando a calificar de ilegítimo.

Pero en la política cada minuto cuenta y puede ser una sorpresa. Este aniversario ha coincidido con un clima preelectoral, con la campaña para las andaluzas en ciernes. Se trata de un momento complicado para el Gobierno, ya que en las encuestas sube con fuerza Alberto Núñez Feijóo (PP) junto a la extrema derecha, y con la sensación de bajón ante las urnas del próximo 19-J. Pero, además, la situación económica no es la mejor, con una galopante inflación que afecta al bolsillo de los ciudadanos. Y la política son estados de ánimo.

Esta es otra de las preocupaciones que hay en el Gobierno: la oposición no apoya nada y tiene una estrategia “furibunda”, pero consigue capitalizar el malestar ciudadano, mientras que el Gobierno no logra que la sociedad entienda en su conjunto la salida diferente que se está dando a la crisis. Ese desconcierto se vive ahora con las elecciones andaluzas, donde el PSOE y la izquierda no va a lograr traducir en votos medidas como los ERTE o el escudo social. Empezando a circular rumores dentro del partido de posibles cambios tras las autonómicas.