Pekenikes, la vida en un hilo de seda

Solo la pandemia ha conseguido detenerlos en sus más de 60 años de trayectoria. Los Pekenikes pueden presumir de ser una de las bandas más veteranas del mundo y todavía les queda cuerda para rato porque Ignacio Martín Sequeros, uno de los fundadores, acaba de renovar la propiedad de la marca por otra década. No es el único hito en la historia de este grupo, el primero en recibir un disco de oro en nuestro país por Los cuatro muleros y el único que compartió escenario con The Beatles en su única actuación en Madrid.

“Con el tiempo —recuerda Martín Sequeros—, aquel concierto sería más importante que cuando se celebró. Nosotros habíamos escuchado las canciones de The Beatles gracias al locutor de La Voz de Madrid Ángel Álvarez, que trabajaba también como radiotelegrafista en los aviones de Iberia y traía discos que tardaban mucho en editarse aquí. Cuando Bermúdez, que era también el promotor del concierto, nos dijo que íbamos a actuar con ellos nos quedamos alucinados. ¿Cómo iba a venir a España una gente que estaba rompiendo moldes con espectáculos en estadios de más de 40.000 personas? Aquí, casi nadie sabía quiénes eran. Lo más que decían de ellos es que tenían los pelos largos. La mitad de los que acudieron al concierto venía de la base americana de Torrejón. La entrada era cara, no todo el mundo podía pagarla”.

En el cartel, que tuvo a Torrebruno como presentador, había otros artistas: el trompetista Juan Cano o la Steel Band de Tobago, con Phil Trim, futuro vocalista de los Pop-Tops, para alargar la velada porque los de Liverpool no solían actuar más de 40 o 50 minutos.

“No llegamos a tener relación con ellos”, continúa Martín Sequeros, que contaría los entresijos de aquel concierto en su libro Pekenikes, su auténtica historia (Editorial Atlantis). “Aquel fue uno de los primeros espectáculos de ese tipo que se hicieron en Las Ventas y no había camerinos. A ellos los metieron en la enfermería porque era la única habitación que podían custodiar la policía para que nadie los molestara. Algunos del grupo sí consiguieron entrar y al menos los vieron de cerca. Yo no, así que me situé junto a la escalerilla que daba al entarimado. Primero pasó Paul y luego los otros tres. Desde arriba, Paul se giró, me miró y dijo en inglés: ¡un niño con barba! Es verdad, yo tenía cara de crío. Todavía hoy no represento los años que he cumplido. Fue una anécdota bonita”.