Pérez de los Cobos: "Si hubiera tenido mando sobre los Mossos, mi primera decisión habría sido apartar a Trapero"

De los Cobos, coordinador del operativo para impedir el referéndum ilegal del 1-O , ha explicado también que no vio en ningún momento “afán de colaboración o solicitud de apoyo” por parte de Trapero, para el que la Fiscalía pide 11 años de prisión junto al ex secretario general de Interior César Puig y el ex director general de la policía autonómica, Pere Soler.

Pérez de los Cobos ha relatado un episodio que, a su juicio, describe la tensión existente entre ambos responsables: “Le dije, ‘José Luis, ¿puedes venir un momento?’. Vamos al despacho, yo le pongo en antecedentes, que quería hablar porque teníamos una situación difícil que teníamos que solucionar entre todos. Estábamos a 10 días del referéndum. Me dijo: ‘Yo no he venido aquí a reunirme contigo, sino a una reunión con el fiscal superior’ [...]. Dije que sería conveniente sumar esfuerzos. Me contesta ’yo no tengo inconveniente en reunirme contigo. Previamente solicitas cita en la secretaría y fijamos orden del día. Se levantó y se fue”.

Una relación “difícil”

Entonces, Pérez de los Cobos relató la connivencia entre Trapero y el exconseller de Interior Joaquim Forn para evitar la figura del coordinador policial que tenía que velar por que se impidiera la votación ilegal y explicó que la desconfianza por la actuación de los Mossos se tenía “desde mucho tiempo atrás”.

El coronel explicó la “difícil” relación que siempre mantuvo con el entonces jefe policial, llegando a afirmar que éste “se alineó con los convocantes de la actividad ilegal que se le había ordenado impedir” y que diseñó un plan para el 1-O propio de “unas elecciones normales y habituales, y no de un referéndum prohibido”.