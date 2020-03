'Teo', el hombre que mueve los hilos de la derecha española

Como el que han tenido que enfrentarse estos días en Euskadi, que ha acabado con la destitución de Alfonso Alonso como candidato para las próximas elecciones y que ha reavivado aquel clima de las primarias entre ‘sorayos’ y ‘casadistas’. García Egea tuvo que tomar las riendas ante el desafío que le planteó el exministro de Sanidad. La situación se volvió “insostenible”, como señalan fuentes de Génova 13, pero comentan en el entorno del secretario general que quieren ser “elegantes” y no van a destripar lo que pasó durante esas duras horas.

Nadie daba un duro por ellos esos días. Todo parecía jugarse en el gran duelo Soraya Sáenz de Santamaría vs. María Dolores de Cospedal. Pero la política española es apasionante y el joven Casado acabaría apenas un mes después coronado contra todo pronóstico como líder del Partido Popular.

Sí hay algo que repite todo el mundo es que es un trabajador nato, no para nunca. “El día empieza la noche anterior”, comentan desde su equipo, que le manda las portadas de los medios cuando casi todo el mundo duerme. Él ya se hace una idea de por dónde van ir los tiros cuando se levante España. “Te agota, es un salvaje trabajando. Cuando se le mete algo en la cabeza, no descansa. Tengo llamadas suyas a las dos de la mañana durante la campaña, antes y después”, confiesa Carlos Mazón , presidente de la Diputación de Alicante.

García Egea apenas tiene 35 años, pero es un auténtico animal político. El gran público no conocía a este joven diputado antes de las primarias, pero su pasión por lo público viene desde su época casi adolescente y su ingreso en Nuevas Generaciones. Las redes ardieron ya con su nombramiento al descubrir que era campeón en competiciones de lanzamiento de huesos de aceituna. Pero, ¿cómo es realmente? ¿Qué dicen sus colaboradores, cargos del partido y enemigos? ¿Cómo es el hombre que mueve los hilos de la derecha?

Y no hay paredes en su relación con Pablo Casado. Hablan constantemente. Si no están de viaje, se reúnen a diario, intercambian mensajes todo el rato. Ha sido un año y medio “con muchas batallas y elecciones”, confiesa un colaborador de García Egea, que entiende que ahora se abre una “nueva etapa”: ahora se puede centrar más en temas internos.

Esa organización en la que todavía hay rencillas con algunos ‘sorayos’, que ven en García Egea un PP alejado del centro y que ahuyenta a los votantes más moderados por su relación con Vox. Un apoyo de la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría durante las primarias y que pide anonimato lo retrata así: “Un advenedizo sin experiencia, impetuoso y no reflexivo. No dudo de su inteligencia, pero quizá demasiado joven e inexperto para tan altas responsabilidades. Discurso impostado, se le nota la actuación, demasiado chascarrillo en sus intervenciones”.