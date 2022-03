Personas que han "perdido todo lo invertido" en criptomonedas se quejan al Defensor del Pueblo

Patricia J. Garcinuno via Getty Images

En su informe anual, el Defensor del Pueblo ha informado a estos ciudadanos de que en España no se ha aprobado, por el momento, ninguna norma sobre criptomonedas. “Por tanto, las empresas o plataformas de intercambio de criptomonedas no se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico, no están sujetas a ningún sistema de supervisión pública, ni se acogen a sistemas de garantía de depósitos”, ha señalado el órgano, cuyo titular es Ángel Gabilondo.