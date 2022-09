Pese a la debacle en Italia, la izquierda española ni se plantea ir junta a las generales

Alberto Garzón , ministro de Consumo, no lo ve factible: “La ley electoral española es muy distinta a la italiana. Joaquín Almunia y Francisco Frutos —líderes de PSOE e IU en ese momento— lo intentaron en el año 2000 y no cuajó. Nunca se ha vuelto a hablar a día de hoy. Sociológicamente no es buena idea”. El ‘pacto para gobernar’ al que se refiere Garzón y que se anunció como gran hito histórico, dadas las complicadas relaciones que ha habido siempre entre la izquierda, pretendía sacar a Aznar de la Moncloa. A pesar de que en las encuestas pre electorales el pacto suscitaba apoyos, no funcionó para movilizar el voto en las elecciones.

Este fracaso parece pesar demasiado aun en la izquierda, a pesar de que han pasado 22 años y el contexto no tiene nada que ver. El acuerdo fallido es también un buen argumento que esgrimir cuando hay pocas ganas de materializar ningún tipo de acuerdo. “Este tipo de experiencias no ha funcionado. Lo que es seguro es que el PSOE acudirá a las próximas elecciones con sus siglas. A la izquierda le puede funcionar el proyecto de Sumar ”, afirma el ministro de presidencia, Felix Bolaños.

Otros, como Iñigo Errejón , prefieren extraer otras enseñanzas de lo que ha sucedido en Italia, centradas en la políticas más que en las coaliciones. “La lección de Italia es que lo que no perdona la gente es que la defrauden. El error de la izquierda italiana es haberle copiado las recetas económicas a la derecha. La mejor forma de llegar fuertes a las próximas elecciones es no defraudar este invierno. La receta a seguir para el duro invierno que se acerca son las que ya defienden la Comisión Europea y el BCE: solidaridad fiscal, ayudas a los más vulnerables, un Estado fuerte para garantizar derechos y gobernar la economía. Las próximas elecciones las decide la valentía del gobierno este invierno”.

José Luis Ábalos, el ex ministro de Transportes que, como secretario de Organización del PSOE durante cuatro años, ha tenido que negociar en multitud de ocasiones, tiene una visión que también cuestiona una coalición progresista. “Una mayoría no se lograría sólo en torno a PSOE, Podemos y Más Madrid, habría que tener más formaciones y contar con esos otros socios no resulta viable. La situación no se parece a la de Italia. Vox es un síntoma de la decadencia del PP, si este se recupera descenderá el apoyo a la extrema derecha. Además de Almunia y Frutos, también se intentó en 1998, cuando se presentó a Cristina Almeida a la Comunidad de Madrid, tras pactar los dos partidos. No funcionó. Una coalición de izquierdas ahora mismo provocaría una polarización enorme. Una cosa es gobernar con otro partido por necesidad y otra por vocación”.