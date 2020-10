Petra de Sutter, la primera mujer transexual elegida ministra en Europa

Se llama Petra de Sutter, tiene 57 años, milita en el Partido Verde (Groen) y es la nueva viceprimera ministra de Bélgica, al mando de la cartera de Administraciones Públicas. La noticia de su nombramiento, la pasada semana, no pasaría de tener un interés local si no fuera porque De Sutter es la primera mujer transexual que ocupa un ministerio en Europa.

Nació como un niño, lo llamaron Paul, y desde muy pequeña vivió sabiendo que era una mujer en un cuerpo masculino, aunque comenzó su cambio de sexo a los 40 años. Mientras, se había convertido en doctora y en una de las mayores especialistas nacionales en ginecología.

En las entrevistas dadas a la prensa belga y en el libro Sobrevivir (2016), relata: “Sabía desde la infancia que algo andaba mal. Anhelaba las cosas que aman las chicas. Quería jugar con las muñecas, pero tenía que divertirme con los coches. Pocas personas lo señalan ahora, pero hace 40 años era un tabú. También tuve mejores amistades con las chicas, solo que nunca se enamoraron de mí. Siempre fui el mejor amigo. Durante mi adolescencia eso empeoró. No sabía qué hacer con mi cuerpo y eso me convertía en una adolescente difícil. No es que estudiara mal ni nada, pero me encontraba mal. Y no supe por qué”, relataba, por ejemplo, en 2014, en una entrevista en el periódico Het Laatste Nieuws.

De Sutter reivindica su lucha, pero escapa también de las etiquetas vanas. “Soy más que una mujer trans. Soy médica, ginecóloga, experta en fecundación in vitro, profesora e investigadora”, señala. Y es esposa, y madre de un hijo, y seguidora del budismo. “Que me juzguen por lo que hago”, repite.

Y lo que hace es política. Comenzó su carrera con la izquierda, con Los Verdes, hace seis años apenas. Su equipo relata que la indignación por el uso de sustancias nocivas en nuestro entorno fue lo que le llevó a militar. Su “sentido de la justicia”, dicen, es “muy fuerte”.

Ha sido concejal en su pueblo, Horebeke, senadora en su país y parlamentaria europea, siempre centrada en sanidad pública, consumo e inmigración y asilo. Ahora, su reto será abordar la sostenibilidad y la digitalización del sistema público en el recién estrenado gabinete multicolor del primer ministro Alexander De Croo (de los Liberales y Demócratas flamencos).