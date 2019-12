Pirotecnias del servilismo crítico

Desde luego, disentir es un acto aceptable siempre y cuando no se practique sistemáticamente en una obsesiva dirección. Esa acción concreta, la de orientar la tolerancia en un único sentido, tiene un nombre más entallado e inveterado, pero que la mayoría de sus practicantes no aceptaría bajo ningún concepto: el de servilismo. Lo que aquí denomino no sólo servilismo, sino servilismo crítico, es decir, el hecho de arrogarse librepensamiento e independencia parejas, cuando encubiertamente se trabaja para mantener los intereses disparatados y perpetuar los rancios privilegios de grupos políticos o clases sociales, supone uno de los mayores contratiempos para el desarrollo, no solo de nuestra libertad intelectual en un marco compartido, sino también de nuestra común convivencia; y, además, todo servilismo implica a la postre un triste espectáculo de cobardía.

Fácil sería señalar, dar nombres y ejemplos de (tantos) supuestos independientes que se pliegan públicamente ante la ignorancia y las presiones, ante las demandas obtusas del “espíritu de la época”, pero, como ya advertía Joseph Brodsky en una conferencia dada en la Universidad de Michigan, allá por 1988, el dedo índice es la parte más peligrosa del cuerpo humano, debido sin duda a su avidez por crear culpables y, por ende, a considerarse uno mismo víctima y, por ende una vez más, a librarse de responsabilidad ante la realidad circundante. Este no será, desde luego, mi caso aquí.

En los últimos años se han visto correr las verborreas más inconsistentes, los eslóganes más apotropaicos y los dislates adversativos más inestables, sumados a kilos de fantasía hiperbólica, que haya podido dar nuestra democracia: hemos podido constatar, meridianamente, los esforzados esfuerzos de tantos y tantas por levantar en torno, únicamente, una atmósfera de silla eléctrica en la que poder cortocircuitarnos grupalmente. Esta faceta de mascaradas, lamentable de por sí en políticos, no lo es menos en periodistas, politólogos y demás intervinientes, en forma de acendrados y risibles expertos, que saturan la esfera pública, entendida ésta como espacio en el que se forma la opinión pública, especialmente sobre asuntos políticos, sociales y culturales: periódicos, blogs, revistas, televisiones, radios, etc., demarcan el redil de las opiniones pastoreadas, curiosamente, por ávidos cuatreros.